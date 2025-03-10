Сына бывшего зампреда Белгазпромбанка развели на 9 млн рублей в Москве

Речь идет о студенте ВШЭ Даниэле Шабане. 26 февраля молодому человеку позвонили мошенники, они представились сотрудниками Росфинмониторинга. Под стандартным предлогом перевода денег на «безопасный счет» студента уговорили снять из банка 70 тыс. долларов и 35 тыс. евро. После этого он передал все деньги курьеру.

Молодой человек сделал все так, как просили мошенники. Он упаковал наличку в коробку, а также замаскировал деньги тетрадями и одеждой, затем сам вызвал курьера и отдал крупную сумму.

По данному факту полиция возбудила дело. Силовики нашли курьера, который отвез деньги к дому на Новохохловской улице. Мужчина вспомнил, что коробку у него забрал парень славянской наружности, но подробных примет заказчика он не запомнил.