Вице-губернатора Ленобласти Игоря Петрова нашли мертвым в собственном доме

Тело вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова обнаружили в его собственном доме в деревне Юкки Всеволожского района с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Mash .

Подробностей происшествия нет. Петрову было 65 лет.

«Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе», — заявили в областной администрации.

Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. В 1997 году он занимал пост заместителя начальника управления Госсвязьнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2005 по 2016 год был главой муниципального образования, депутатом и председателем Совета депутатов Юкковского сельского поселения, а также депутатом Всеволожского муниципального района. С октября 2016 года по декабрь 2017 года он работал на посту управляющего делами правительства области.

С декабря 2017 года по декабрь 2024 года Петров занимал должность вице-губернатора Ленинградской области и руководителя аппарата губернатора и правительства региона. В декабре прошлого года он был назначен представителем губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области, где его обязанности включали взаимодействие с депутатами и контроль за голосованием по проектам, представленным главой региона в областном парламенте.