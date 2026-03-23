Виноваты врачи? Девушка потеряла ребенка при естественных родах в Нефтеюганске

Супружеская пара обвинила врачей в Нефтеюганске в смерти младенца при родах

В одной из больниц Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре во время родов погиб младенец. Родители уверены, что это случилось из-за ошибки докторов, рассказала Ura.ru юрист Юлия Липинская, выступающая на потерпевшей стороне.

Она отметила, что девушке не сделали кесарево сечение. При этом, у нее были противопоказания для естественных родов.

Одному из докторов предъявили обвинение по статье 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»). Вскоре дело могут отправить в суд.

В заключении экспертизы указано, что доктора провели неправильные расчеты веса плода, а также ширину таза девушки. Из-за этого малыш задохнулся при родах.

Пострадавшая и ее муж требуют у больницы выплатить восемь млн рублей — компенсацию морального вреда.

