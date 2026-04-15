Виновата упаковка: в известном корме для кошек превышены дозы токсичных металлов

В корме для животных известной марки специалисты обнаружили повышенные дозы токсичных металлов, что может стать причиной тяжелого отравления питомца, сообщает Baza .

Москвичка решила перевести свою кошку на корм премиум-класса по рекомендации знакомых. Через несколько дней питомцу резко стало плохо. У кошки началась рвота и диарея с кровью. Ветврач предварительно диагностировал у животного пищевое отравление.

Подозрения хозяйки сразу пали на новый корм. Горожанка обратилась в фонд «Закон и здоровье», который отдал три образца компании на независимую экспертизу. Проблема оказалась не в корме, а в упаковке.

Лабораторные исследования показали, что в двух пачках есть многократное превышение содержания металлов — железа, алюминия, меди и марганца. Так, в одной из упаковок уровень железа был выше нормы почти в 49 раз: 14,6 мг/л при допустимых 0,3 мг/л. Подобные концентрации потенциально опасны: алюминий может накапливаться в тканях, поражать мозг и внутренние органы, а избыток железа — привести к проблемам с печенью, суставами и сердцем.

Фонд отправил претензии производителю продукции. Сначала компания согласилась сотрудничать и сказала, что организуют внутреннюю проверку, а потом ее представители перестали отвечать.

Бренд-менеджер пообещал предоставить опровержение о токсичном составе товара. Он отметил, что такое высокое содержание тяжелых металлов в упаковках корма попросту невозможно. Но письменный ответ фирма не предоставила.

