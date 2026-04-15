Политолог объяснил ядерные амбиции ФРГ

В марте канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о сотрудничестве в ядерной сфере. В апреле Служба внешней разведки России сообщила о проработке в Евросоюзе собственного потенциала производства ядерного оружия.

«Германия уже несколько десятилетий говорит о том, что все, Германия понесла наказание за Вторую мировую войну, и все ограничения, которые были на Германию наложены после Второй мировой войны, должны быть сняты. Отсюда Германия говорит о возможности участия бундесвера в военных мероприятиях в разных частях света, и это уже реализуется. Мы видим, как несколько лет бундесвер активно принимает участие в военных действиях. Впервые после Второй мировой войны бундесвер был размещен на Кипре. Вот тогда фашистская Германия захватывала Кипр, высаживалась там, теперь там снова немецкие войска. Бундесвер сам принимает участие в мероприятиях в Прибалтике, ну, как бы снова идет оккупация Прибалтики немцами», — отметил Солонников.

По его словам, в ФРГ также обсуждают ликвидацию американских баз и право на собственное ядерное оружие. Эксперт считает, что подобные идеи поднимаются с начала 2000-х годов и сейчас получили новое развитие на фоне изменившейся международной обстановки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.