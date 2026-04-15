В Финляндии 13 тыс семей лишились жилья из-за долгов

В Финляндии около 13 тысяч объектов недвижимости изъяли у ипотечных должников — это рекорд за историю страны, сообщает Общественное Телевидение России .

На фоне роста безработицы и банкротств власти не получили от ЕС поддержки для населения.

Служба судебных приставов в апреле выставила на продажу 13 тысяч объектов, конфискованных за долги по ипотеке. В 2025 году таких случаев было на тысячу меньше. Всего процедуры взыскания запущены в отношении 608 тысяч человек, 90% из них — частные лица.

Экономическая ситуация ухудшается. В феврале 2026 года о банкротстве заявили 379 компаний, за год — 3961, что больше показателей кризиса 2008–2009 годов. С 2023 года проблемы испытывает строительный сектор, за ним — торговля: за 12 месяцев разорились около 600 компаний.

