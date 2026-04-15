CNBC сообщил о распродаже золота центробанками

Центробанки ряда стран в последние месяцы начали активно продавать золото на фоне конфликта вокруг Ирана и коррекции цен на драгоценный металл, пишет газета «Известия» .

О росте продаж 15 апреля сообщил телеканал CNBC со ссылкой на статистику и данные экспертов. По их оценке, регуляторы воспользовались высокими ценами на металл, которые ранее достигали около 5 тыс. долларов за унцию.

«Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи. Многие располагали хорошими запасами золота, цены на которое составляли около 5 тыс. долларов за унцию», — отметила руководитель отдела стратегии по металлам в трейдинговой компании MKS Pamp Ники Шилс.

Активнее всего золото распродают центробанки развивающихся стран. Самым заметным продавцом стала Турция: по данным Metals Focus, в марте ее резервы сократились на 131 т за счет свопов и прямых продаж. Власти стремились стабилизировать курс лиры.

Сейчас спотовая цена золота опустилась до 4,8 тыс. долларов за унцию, что примерно на 10% ниже пиковых значений конца января. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман ранее сообщил, что рынок драгоценных металлов остается в фазе коррекции, однако котировки постепенно восстанавливаются на фоне ожиданий снижения напряженности на Ближнем Востоке.

