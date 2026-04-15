Водонаева заявила, что Путин не смотрит обращения блогеров

Водонаева усомнилась, что глава государства лично знакомится с подобными роликами, даже если они адресованы ему напрямую.

«Мы с вами не наивные люди и все понимаем: президент не смотрит обращения от кого бы то ни было. Если проблема волнует блогеров, об этом можно высказываться, что мы и делаем», — рассказала она.

Ранее Виктория Боня опубликовала 18-минутное обращение к Владимиру Путину. В нем блогер раскритиковала блокировки интернет-ресурсов, включая Telegram, и предложила создать платформу, через которую граждане могли бы доносить свое мнение до президента.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов также прокомментировал ситуацию. Он выразил возмущение заявлениями Бони и усомнился в ее компетентности по затронутым вопросам, отметив, что инфлюенсеры ради лайков и комментариев нередко идут на необоснованный риск.

