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Видеоблогер Михаил Касперов разбился в ДТП в Севастополе

В Севастополе погиб популярный YouTube-блогер Михаил Касперов («Миша из Канады»), сообщает «Крымский канал» .

Как уточняется, мужчина попал в ДТП на своем мотоцикле.

В местном управлении МВД заявили, что 57-летний водитель Harley-Davidson выехал на «встречку», где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114.

Мотоциклист погиб на месте. Три пассажира и водитель машины получили различные травмы, их доставили в больницу.