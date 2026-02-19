Видео: жуткое извержение вулкана произошло на Филиппинах

сегодня в 17:20

Извержение вулкана Канлаон случилось на Филиппинах. Волна пепла была выброшена на высоту 2 тыс. метров, сообщает РЕН ТВ .

По сейсмическим данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, извержение было недолгим. Оно шло две минуты.

Рядом с вулканом была объявлена тревога второго уровня. Людям не разрешают находиться в радиусе четырех километров от Канлаона.

На опубликованной записи крупный столб пепла был выброшен из вулкана. Слышно, что люди паникуют. Проезжающие рядом машины сигналят.

