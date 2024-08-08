Видео: ВС РФ с помощью Су-34 ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ
Минобороны показало видео ликвидации пунктов временной дислокации ВСУ с Су-34
Министерство обороны России в официальном Telegram-канале опубликовало видео момента уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500.
Пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины были ликвидированы в зоне ответственности группировки войск «Запад». На опубликованных кадрах видно, как военные готовят к взлету, затем поднимают истребители-бомбардировщики Су-34 в небо, наводят цель на вражеский объект и производят сброс ФАБ-500.
Момент самой ликвидации пунктов временной дислокации ВСУ также попал на видео. После взрыва над местами расположения вражеских объектов поднимались клубы черного дыма.
На ФАБ-500 военнослужащие оставили послание: Zа ВКС.