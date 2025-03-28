Видео: «Волга» и минивэн не смогли разъехаться у Дедовска в Подмосковье

«Волга» и минивэн столкнулись у Дедовска в Подмосковье

В районе Дедовска в Московской области произошла авария с участием автомобиля ГАЗ 3110 «Волга» и минивэна. Очевидцы на видео показали последствия от удара двух транспортных средств, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ДТП произошло на Волоколамском шоссе в районе Дедовска. По словам очевидцев, жертв в происшествии нет, но, судя по опубликованным кадрам, обе машины получили повреждения.

От удара «Волгу» и минивэн отбросило в разные стороны относительно дороги. Передняя часть «Волги» оказалась сильно смята. Минивэн, судя по ролику, получил меньше повреждений.

На месте происшествия работает эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются, официальной информации о ДТП пока нет.