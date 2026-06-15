Видео: водолаз достал тело мужчины из Красного озера в Кемерове
В Кемерове из Красного озера достали тело молодого мужчины
В Кемерове из Красного озера достали тело молодого мужчины. Очевидец снял момент извлечения погибшего из воды, сообщает vse42.ru.
В соцсетях появились кадры с Красного озера. На видео водолаз достает тело из воды и передает его криминалисту.
В комментариях горожане отметили, что люди продолжали купаться в озере даже во время поисков и извлечения тела. Официально водоем не предназначен для купания.
«Люди и во время поиска купались, и когда доставали», — сказала горожанка.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул на пляже днем 14 июня.
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