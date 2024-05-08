Видео: в Кузбассе ребенок бегал недалеко от «зебры» и попал под машину

В Новокузнецке бегавшего недалеко от «зебры» школьника сбил автомобиль

В кемеровском Новокузнецке школьник перебегал дорогу в неположенном месте, в результате чего угодил под колеса едущего автомобиля. В результате наезда ребенок почти не пострадал, сообщает «Сiбдепо» .

Видео с места автоаварии опубликовали пользователи соцсетей. В местном отделении пропаганды ГИБДД Новокузнецка журналистам рассказали, что ДТП случилось на улице Мурманской.

После аварии на месте собрались несколько полицейских машин и карета скорой помощи. По данным правоохранителей, подоспевшие врачи осмотрели пострадавшего мальчика и отпустили его домой, поскольку ребенок не получил серьезных травм.

Учащийся бегал по дороге в неположенном месте, хотя неподалеку от него был перекресток, где находился пешеходный переход. Как заявили в дорожной полиции, водителя, под машину которого попал бегавший ребенок, наказывать не будут.