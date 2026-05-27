Видео: суд отправил Ксению в колонию за видео с кальяном на куличе

Осужденная за кальян на куличе получила 3 года и 25 дней общего режима

Суд приговорил 27-летнюю Ксению к трем годам и 25 дням колонии общего режима за публикацию видео с кальяном на пасхальном куличе, сообщает Life.ru .

После оглашения приговора Ксения покинула зал суда, не отвечая на вопросы журналистов. На вопрос о сожалении по поводу поступка она ничего не сказала. По данным корреспондента Life.ru, девушка вышла из здания суда со слезами на глазах.

Суд признал, что Ксения набила кальян на пасхальном куличе, сфотографировала процесс и опубликовала снимки в интернете. Подсудимая полностью признала вину. В ходе процесса она представила грамоты, дипломы и свидетельство о крещении, заявив, что регулярно посещает храм и соблюдает религиозные традиции.

Ранее, в августе прошлого года, Ксению приговорили к условному сроку за хранение наркотиков. Новое решение суда отменило прежнее наказание: к реальному лишению свободы добавили 200 часов исправительных работ.

