Видео: площадь крымского пожара достигла 15 гектаров

Главное управление МЧС России в официальном Telegram-канале показало видео с пожара в Крыму, который в настоящее время уже достиг 15 гектаров.

Тушение возгорания проводят в том числе с воздуха. Вертолет Ми-8 МЧС РФ совершил уже 10 сбросов воды, к месту происшествия направлена дополнительная помощь в виде аэромобильной группировки МЧС РФ по крымскому региону.

На месте пожара работает 187 человек и 44 единицы спецтехники. Тушение осложнено наличием ветра, жарой, однако специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать горение.

Ранее в Крыму под Алуштой горела лесная подстилка. Спасателям удалось ликвидировать пламя.