Видео: омичи устроили «огненное шоу» в бане, поругавшись с ее хозяином

Мужчины подожгли баню в Омске, поругавшись с ее владельцем

Злоумышленники устроили пожар в банном комплексе на улице Демьяна Бедного в Омске, потому что разозлились на его владельцев, сообщает «112» .

Действия мужчин попали на камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как один из злоумышленников, надев черную маску, проник в помещение, облил его бензином и поджег. После этого он скрылся.

Мужчине помогали двое приятелей — 41-летний организатор и 27-летний подельник. Они «стояли на шухере». К счастью, во время пожара в бане не было посетителей.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Они нашли две канистры из-под бензина объемом 5 и 10 л. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее пожар произошел в психбольнице в Челябинской области. Пострадали два пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.