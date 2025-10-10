Видео: крыса вылезла из-под капота машины в Москве прямо во время движения

сегодня в 19:33

Крыса вылезла из-под капота машины в Москве прямо во время движения

У жителя Москвы из-под капота автомобиля вылезла крыса, когда он ехал по Долгопрудной аллее. Об этом сообщают « Новости Москвы ».

На опубликованной записи видно, как грызун торчит из-под капота в районе дворников. Он пронзительно посмотрел на водителя и начал ходить по выемке вдоль лобового стекла.

Затем крыса стала пытаться опять залезть под капот.

Ранее сообщалось, что в доме на улице Расковой в Москве завелись грызуны. Также жители столкнулись с нашествием комаров из-за застоявшейся воды в подвале.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.