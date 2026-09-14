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Видео: фермер защитил свиней от медведя в Приангарье

Фермер получил раны ноги и плеча, защищая свиней от медведя. После помощи медиков его отпустили лечиться домой, сообщает РИА Новости .

Медведь напал на свиней у деревни Ук-Бадарановка в Иркутской области. Фермер защищал животных с помощью палки.

Хищник ранил мужчину в ногу и плечо. Медики оказали ему помощь и отпустили лечиться домой.

В Иркутской области регулируют численность медведей: хищники все чаще выходят к населенным пунктам. Полиция опубликовала видео очевидцев.

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