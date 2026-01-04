Вибрации в домах и трещины по стенам: в Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов
Фото - © SHOT
Землетрясение произошло на территории Сочи. В домах с полок упали вещи, а в стенах образовались трещины, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали, что самые большие толчки наблюдались в районе Лазаревского и Лоо. Жители почувствовали вибрации на пятых-седьмых этажах.
Как уточнили горожане, им пришлось временно покинуть дома. У некоторых жителей с полок упали вещи, а по стенам квартир пошли трещины.
Землетрясение, по предварительной информации, оценивается почти в пять баллов. Сейчас еще нет подтверждения информации от местных сейсмологов. Также пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.
