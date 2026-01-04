Вибрации в домах и трещины по стенам: в Сочи произошло землетрясение

сегодня в 14:57

В Сочи произошло землетрясение магнитудой почти 5 баллов

Землетрясение произошло на территории Сочи. В домах с полок упали вещи, а в стенах образовались трещины, сообщает SHOT .

Очевидцы рассказали, что самые большие толчки наблюдались в районе Лазаревского и Лоо. Жители почувствовали вибрации на пятых-седьмых этажах.

Как уточнили горожане, им пришлось временно покинуть дома. У некоторых жителей с полок упали вещи, а по стенам квартир пошли трещины.

Землетрясение, по предварительной информации, оценивается почти в пять баллов. Сейчас еще нет подтверждения информации от местных сейсмологов. Также пострадавших и разрушений в результате ЧП нет.

Ранее в столице Мексики в результате землетрясения магнитудой 6,5 пострадали 12 человек.

