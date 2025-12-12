Ветерана чеченской войны выкинули на мороз из больницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончался ветеран чеченских войн, которого ночью выставили из больницы. При этом врачи ЦГКБ № 1 уверены, что сделали все по закону, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел 29 ноября. Полковник Виктор С. проходил лечение в ЦГКБ № 1, но неожиданно написал отказ госпитализации. Врачи выписали пациента и он в в 22:00 ушел из учреждения в больничных тапках. В ближайшем магазине мужчине стало плохо и прохожие вызвали скорую помощь.

Через час Виктора вернули в ЦГКБ № 1. Прибывшие в больницу сыновья офицера устроили скандал и забрали отца домой. Врачи утверждали, что не могли оставлять пациента в больнице против его воли. Уже 7 декабря мужчине снова стало плохо, скорая вновь доставила его в ЦГКБ № 1. Сын рассказал врачам о недавнем инциденте за неделю до новой госпитализации.

«Сегодня рано утром отец скончался в больнице. Предварительный диагноз — сердечная недостаточность. Но ни вскрытия, ничего не было. В общем, так его и не вылечили от этой болезни», — рассказал родственник.

По словам сына, в этот раз к отцу уделили достаточно внимания, а при госпитализации пообещали, что без звонка близким выписывать мужчину не будут. Врачи должны были выписать Виктора или собрать консилиум для дальнейшего лечения. Семья уверена, что между всей историей есть причинно-следственная связь.

