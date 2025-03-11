Ветеран Чечни и Донбасса умер, сцепившись с кондуктором троллейбуса в Петербурге

Житель Петербурга, который скончался в ходе конфликта с кондуктором троллейбуса, являлся ветераном второй чеченской войны и ездил добровольцем на Донбасс, сообщает «Фонтанка» .

Вечером 4 марта 55-летний мужчина умер троллейбусе № 32, сцепившись с 72-летним кондуктором, который пытался успокоить буйного пассажира. Кондуктор повалил мужчину на пол и удерживал, навалившись сверху, пока оппонент не скончался.

В отношении кондуктора троллейбуса возбудили протокол о мелком хулиганстве. Следователи не стали возбуждать уголовное дело, так как в качестве причины смерти рассматривают кардиомиопатию. При этом сын погибшего утверждает, что у отца не было проблем с сердцем.

Мужчина обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой досконально разобраться в произошедшем.

Ранее в Петербурге по подозрению в убийстве задержали пару, снимавшую на видео треш-контент с избиениями и порнографией.