Убили и расчленили: в Петербурге задержали снимавшую треш-контент пару

В Петербурге задержаны по подозрению в убийстве люди, снимавшие треш-контент

Пару приезжих молодых людей по имени Лолита и Даниил в Петербурге подозревают в убийстве с последующим расчленением, ранее они снимали на видео треш-контент с избиениями и порнографией и публиковали в своей канале, сообщает aif.ru .

На ресурс поступали в жалобы в организацию «Лига безопасного интернета». Его заблокировали.

«Один раз их не пустили в клуб в Москве из-за того, что они пытались попасть туда сильно под алкоголем. В итоге они избили охранника и начали все там громить», — рассказала знакомая задержанных Светлана.

По данным правоохранительных органов, Даниил и Лолита убили знакомого, приехавшего Северную столицу из другого региона. Затем молодые люди расчленили его тело, вывезли из дома в двух чемоданах и выбросили на берегу Невы.

Останки обнаружил увлекающийся зимним купанием прохожий.