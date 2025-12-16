Вещдоки вынесли из жилья подростка, учинившего поножовщину в школе Одинцова
Полицейские вынесли из квартиры 15-летнего ученика Успенской школы, устроившего кровавую бойню, коробки с вещественными доказательствами, сообщает «МК: срочные новости».
Можно предположить, что среди вещдоков силовики забрали и компьютер подростка.
На видео, снятом у многоквартирного дома, показано, как правоохранители выносят на улицу коробки. Часть они загрузили в полицейскую машину, часть понесли дальше.
16 декабря подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после зарезал 11-летнего мальчика.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.