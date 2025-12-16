сегодня в 16:36

Вещдоки вынесли из жилья подростка, учинившего поножовщину в школе Одинцова

Полицейские вынесли из квартиры 15-летнего ученика Успенской школы, устроившего кровавую бойню, коробки с вещественными доказательствами, сообщает «МК: срочные новости» .

Можно предположить, что среди вещдоков силовики забрали и компьютер подростка.

На видео, снятом у многоквартирного дома, показано, как правоохранители выносят на улицу коробки. Часть они загрузили в полицейскую машину, часть понесли дальше.

16 декабря подросток ворвался в Успенскую школу в Одинцове, ранил ножом охранника, затем распылил газовый баллончик, а после зарезал 11-летнего мальчика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.