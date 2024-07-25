Вертолет потерпел крушение в Калужской области
Вертолет МИ-28 рухнул в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте авиакрушения работают специалисты оперативной группы и спасатели.
Подробностей происшествия не сообщается.
12 июля лайнер Sukhoi Superjet 100 рухнул в Подмосковье, когда совершал первый полет после ремонта. Его перегоняли с завода Луховиц в столичный аэропорт Внуково. Пассажиров на борту не было, из-за инцидента погибли три члена экипажа.