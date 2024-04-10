Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем у западного побережья Крыма

Минобороны РФ: вертолет Ми-24 упал над Черным морем в Крыму

Вертолет Ми-24 потерпел утром в среду крушение над Черным морем, сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны России, ЧП произошло 10 апреля 2024 года около 06:00 по московскому времени.

Воздушное судно выполняло плановый полет над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым.

Предварительная причина случившегося — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба.