Вертолет эвакуировал одного из пострадавших в ДТП с такси на МКАД

Одного из пострадавших в ДТП с участием автомобиля такси на 81-м км МКАД эвакуировали на вертолете санавиации. Всего в результате столкновения пострадали 3 человека, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Авария произошла в пятницу утром на 81-м км МКАД рядом со съездом №82. Водитель такси на скорости влетел в уборочный КамАЗ.

В результате столкновения пострадали 3 человека. Мужчину 1991 года рождения с переломом правого бедра госпитализировали на вертолете санавиации в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще двух пострадавших экстренно доставили в Боткинскую больницу.

От удара у автомобиля такси марки Kia загорелся двигатель. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. Пожар был потушен до прибытия городских оперативных служб.

Как сообщает столичный Дептранс, движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.