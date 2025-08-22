Такси въехало в отбойник на МКАД, есть пострадавшие
Такси попало в ДТП на 81-м километре МКАД
0:31
Такси задымилось после дорожно-транспортного происшествия на внешней стороне на 81-м километре МКАД рядом со съездом №82. Есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На опубликованном видео показано, что такси врезалось в отбойник. От машины идет белый дым.
Двое людей лежали на асфальте. Им оказывали помощь.
Пресс-служба столичного Дептранса подтвердила информацию об аварии. Причину столкновения и количество пострадавших выясняют.
Движение после ДТП оказалось затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.