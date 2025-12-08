Верховный суд признал «Съезд народных депутатов»* террористической организацией

Своим решением суд удовлетворил соответствующий иск генпрокурора страны Александра Гуцана. Заседание прошло в закрытом режиме.

«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать „Съезд народных депутатов“* террористической организацией», — заявили в суде.

Решение должно быть исполнено незамедлительно.

«Съезд народных депутатов»* был создан экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым** в Польше в 2022 году. Организация позиционировала себя как «новое правительство РФ в изгнании». В сентябре 2024 года суд заочно приговорил Пономарева** к 10 годам тюрьмы за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах РФ.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

**Физлицо, признанное иностранным агентом.

