Верховный суд признал «Съезд народных депутатов»* террористической организацией
Фото - © Сергей Никифоров-Гордеев / Фотобанк Лори
Верховный суд РФ признал польскую организацию «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запретил ее деятельность на территории страны, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Своим решением суд удовлетворил соответствующий иск генпрокурора страны Александра Гуцана. Заседание прошло в закрытом режиме.
«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать „Съезд народных депутатов“* террористической организацией», — заявили в суде.
Решение должно быть исполнено незамедлительно.
«Съезд народных депутатов»* был создан экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым** в Польше в 2022 году. Организация позиционировала себя как «новое правительство РФ в изгнании». В сентябре 2024 года суд заочно приговорил Пономарева** к 10 годам тюрьмы за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах РФ.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
**Физлицо, признанное иностранным агентом.
