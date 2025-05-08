Велосипедист наехал на школьницу на переходе в Петербурге и сломал ей нос Происшествия сегодня в 17:17 Фото - © Фотобанк Лори

Велосипедист ехал по пешеходному переходу на большой скорости и сбил 11-летнюю девочку, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошел на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.