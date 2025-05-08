Велосипедист наехал на школьницу на переходе в Петербурге и сломал ей нос
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Велосипедист ехал по пешеходному переходу на большой скорости и сбил 11-летнюю девочку, после чего покинул место происшествия. Инцидент произошел на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Наезд случился вечером 5 мая. Велосипедист сначала остановился, подошел к девочке. После чего встал и быстро уехал.
У девочки сломан нос — ей придется делать операцию по исправлению. Сотрудники полиции ищут виновного. Его планируют задержать.
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