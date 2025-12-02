«Ведьмы» в колпаках устроили шабаш в российском заповеднике: экологи шокированы

В национальном парке «Мещерский» в Рязанской области развернулась мистическая драма: установленные экологами фотоловушки зафиксировали ночные ритуалы неизвестных людей в мантиях и колпаках. На «ведьм» уже пожаловались в полицию, сообщает «SHOT Проверка» .

Изначально сотрудники заповедника обратили внимание на систематическую порчу молодых саженцев — кто-то регулярно выкапывал ямы в местах посадки растений. Предполагая, что это дело рук диких животных, администрация парка установила камеры наблюдения.

Однако результаты проверки превзошли все ожидания и только добавили вопросов. Вместо зверей в объектив попала группа людей, которые по ночам устраивали в лесу настоящие ритуальные действа.

На кадрах видно, как неизвестные в странных одеяниях и колпаках водят хороводы вокруг костра со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них некие символы. Участники «магических» сходок бросали все свои атрибуты и мусор прямо на месте, оставляя работу по уборке сотрудникам парка.

Экологи, шокированные увиденным, уже обратились в МВД с требованием разобраться в происходящем и остановить ночные бесчинства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.