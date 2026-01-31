сегодня в 22:26

Вечером в Коломне разгорелся масштабный пожар, угрожающий промышленной зоне. Появилось видео с места возгорания.

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании на Окском проспекте, где расположены производства пластика и типография.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:10. Пламя охватило кровлю сооружения сложной конструкции площадью 2200 квадратных метров. Наличие легковоспламеняющихся материалов создало экстремальную пожарную нагрузку, значительно осложнив работу спасателей.

К месту ЧП стянуты пожарно-спасательные части из Коломны и соседних Луховиц. На линии огня работают 67 человек и 21 единица техники. На данный момент пожару был присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.