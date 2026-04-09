Вдова и любовница устроили драку за мужа на его похоронах в Мексике
Вдова устроила драку с любовницей мертвого супруга на похоронах в Мексике
Вдова и любовница устроили драку на похоронах супруга в Мексике. Во время конфликта они чуть не перевернули гроб, сообщает Starhit.
На похоронах супруга была одна девушка, которая грустила и плакала больше всех. Жена подошла к ней, чтобы выяснить, кто она для умершего.
Девушка ответила, что приходилась мексиканцу любовницей. После этого произошла драка.
На опубликованной записи женщины устроили драку у гроба мужчины. Они так сильно толкались, что чуть не перевернули его.
