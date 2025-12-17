«Вбей в поиске „трава“»: в Москве ГАИ устроила странную проверку водителя

В Москве один из водителей снял на видео, как сотрудник Госавтоинспекции прибегнул к «инновационным» методам проверки шоферов на причастность к запрещенным веществам. Так, по словам автомобилиста, инспектор предложил ему открыть мессенджер Telegram, после чего написать в поисковой строке слово «трава» и показать результаты поиска, сообщает Baza.

По словам остановленного водителя, полицейский уговаривал его открыть мессенджер и начать поиск по ключевым словам. Суть проверки, судя по кадрам, заключалась в следующем: мужчина должен был ввести в поисковую строку слово «трава» и продемонстрировать инспектору список выданных каналов, чатов или сообщений. Вероятно, так правоохранитель хотел оценить, не связан ли гражданин с наркотиками.

Однако эта просьба вызвала недоумение у водителя. Он включил камеру и начал уточнять у инспектора, действительно ли он просит его искать «траву» в Telegram. Полицейский прямо не подтвердил, что говорил именно о «траве», но оговорился: «Ну, откройте сначала Telegram просто. Можете это сделать или не можете?»

В итоге автоинспектор решил отпустить мужчину без оформления протокола и извинился.

