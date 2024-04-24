Вандалы разгромили могилу солиста «КиШа» Горшенева в Петербурге

Неизвестные вандалы разгромили могилу солиста группы «Король и шут» Михаила Горшенева в Санкт-Петербурге. Они нарисовали свастики на портретах музыканта, разбросали цветы и разбили плиты с лампадками, сообщает Mash .

Первый акт вандализма произошел в ночь на 19 апреля. Потом это повторялось еще несколько раз.

Главными подозреваемыми в осквернении захоронения являются ребята из группы компьютерного клуба. Как отмечают поклонники «КиШа», геймеры после виртуальной тусовки часто хулиганят.

Теперь по вечерам фанаты забирают портреты музыканта домой, а утром снова ставят на могилу. Также они стерли нарисованную свастику, принесли цветы, организовали дежурство.

Не удалось выяснить, как злоумышленники пробираются на кладбище. Поклонники группы обратились к администрации и попросили установить камеры и создать патруль. Ответ на запрос будет дан к концу этой недели.