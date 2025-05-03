Вандалы повредили мемориал в Херсонской области
В Таврийске осквернили памятник Неизвестному солдату
В городе Таврийск (Новая Каховка) неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника «Неизвестный солдат — защитник Отечества», сообщает пресс-служба мэрии.
Злоумышленники повредили тротуарную плитку у монумента и сорвали официальные символы: российский триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».
ЧП произошло в парке по ул. Молодежная.Повреждения обнаружены утром при плановом осмотре территории.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.
Местная администрация квалифицировала произошедшее как «попытку осквернения памяти защитников Отечества». Особое возмущение вызвал факт снятия Знамени Победы накануне памятных мероприятий.