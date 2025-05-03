Вандалы повредили мемориал в Херсонской области

В Таврийске осквернили памятник Неизвестному солдату

В городе Таврийск (Новая Каховка) неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника «Неизвестный солдат — защитник Отечества», сообщает пресс-служба мэрии.

Злоумышленники повредили тротуарную плитку у монумента и сорвали официальные символы: российский триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

ЧП произошло в парке по ул. Молодежная.Повреждения обнаружены утром при плановом осмотре территории.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Местная администрация квалифицировала произошедшее как «попытку осквернения памяти защитников Отечества». Особое возмущение вызвал факт снятия Знамени Победы накануне памятных мероприятий.