V1.ru: расстрелянного лебедя нашли на набережной в Волгограде
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Труп расстрелянного птенца лебедя обнаружили на набережной Волги Волгограде, это уже вторая жертва неизвестного стрелка, сообщает портал V1.ru.
Владелица центра реабилитации диких животных «Птичий остров» Алина Ерина отметила, что труп птицы местные жители нашли на набережной в Кировском районе. Также за пару дней до этого в приют привезли еще одного птенца с многочисленными огнестрельными ранениями.
Спасти птицу специалисты не смогли. У птенцов были ранения от дробовика.
«Совпадение? Нет! Информация о трупе подтверждает догадки, что все случилось именно в Кировском районе», — считает Ерина.
Сотрудники «Птичьего острова» написали заявление в полицию и предоставили туда все имеющиеся у них сведения. Они попросили всех, кто что-то знает о незнакомце с дробовиком, предоставить информацию.