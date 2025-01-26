V1.ru: расстрелянного лебедя нашли на набережной в Волгограде

Труп расстрелянного птенца лебедя обнаружили на набережной Волги Волгограде, это уже вторая жертва неизвестного стрелка, сообщает портал V1.ru .

Владелица центра реабилитации диких животных «Птичий остров» Алина Ерина отметила, что труп птицы местные жители нашли на набережной в Кировском районе. Также за пару дней до этого в приют привезли еще одного птенца с многочисленными огнестрельными ранениями.

Спасти птицу специалисты не смогли. У птенцов были ранения от дробовика.

«Совпадение? Нет! Информация о трупе подтверждает догадки, что все случилось именно в Кировском районе», — считает Ерина.

Сотрудники «Птичьего острова» написали заявление в полицию и предоставили туда все имеющиеся у них сведения. Они попросили всех, кто что-то знает о незнакомце с дробовиком, предоставить информацию.