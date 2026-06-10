В Звенигороде Одинцовского округа восстанавливают дом после пожара

В Звенигороде продолжают устранять последствия пожара в доме №41, корпус 2 на улице Почтовой, который произошел 1 июня. Фонд капитального ремонта Московской области и подрядчики демонтируют поврежденную кровлю и начинают восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комплексная бригада из 20 человек разбирает пострадавшие участки крыши и вывозит поврежденные материалы. На площадке работают автокран большой грузоподъемности, контейнеровозы, грузовые машины и манипулятор. К настоящему моменту кровля третьего подъезда демонтирована на 85%, второго — на 25%. Общая площадь снятого покрытия превысила 650 квадратных метров, с крыши вывезено около 110 кубометров мусора и отходов.

Параллельно специалисты восстанавливают стропильную систему. На объект доставлены рулонная гидроизоляция и огнезащитные материалы. В помещениях, пострадавших от огня, продолжается разбор и вывоз сгоревших конструкций и вещей. Пять мансардных квартир уже очищены, в них начинаются восстановительные работы.

На подъездах размещены информационные таблички с данными о ходе работ и телефонами для консультаций по компенсации ущерба. Обратиться за разъяснениями можно в кол-центр фонда капитального ремонта Московской области по телефону +7 (495) 104-59-59.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.