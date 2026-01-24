В западной Турции произошло землетрясение

Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Отмечается, что толчки ощущались в районе, расположенном в 62 километрах к юго-востоку от города Баликесир с населением 238 тыс. человек) и в 11 километрах к востоку — юго-востоку от Синджира, где проживает 10,9 тыс. человек.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее у северных берегов Индонезии в субботу вечером произошло землетрясение с магнитудой 6,7.

