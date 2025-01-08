сегодня в 22:58

В загоревшемся здании в Москве находится мормонская церковь

Российский религиовед и сектовед Роман Силантьев рассказал, что в загоревшемся здании на севере Москвы находится мормонская церковь, сообщает РИА Новости .

«Пожар произошел на территории мормонского центра в „поселке художников“ в Москве. В этом здании расположена мормонская церковь», — сказал он.

Также религиовед добавил, что здание сейчас ремонтируется.

Вечером 8 января загорелось здание на улице Врубеля на севере Москвы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало.