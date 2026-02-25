В Забайкальском крае пропала приемная мать самой сильной женщины России

80-летняя приемная мама самой сильной женщины России и участницы шоу «Титаны» Оксаны Скалы Кошелевой пропала в Забайкальском крае, сообщает «Mash на спорте» .

Спортсменка сейчас работает в Москве. С приемной мамой остается на связи, но в какой-то момент женщина перестала отвечать на звонки. Тогда Кошелева попросила подругу съездить к ней. Та узнала от соседей, что женщина уехала с неизвестными в дом престарелых, но куда именно — никто не знает.

После этого спортсменка обзвонила все пансионаты в радиусе 100 км, но информацию о матери не нашла. Тогда она написала заявление в полицию.

Со слов Кошелевой, пенсионерку могли развести мошенники из-за трехквартирного дома в Агинском, где пожилая женщина живет. В последнем разговоре мама задумывалась, куда деть жилье.

Также она упомянула новых знакомых, предложивших уехать в дом престарелых, но тогда она наотрез отказалась от данного предложения.

