Анастасия Уколова вышла в свет с бывшим возлюбленным Аглаи Тарасовой

Пара появилась на премии «Экшн» культурно-благотворительного фонда Action! Светланы Бондарчук. Они сидели вместе с зрительном зале.

При этом рядом с ними находилась Аглая Тарасова, которая дружит с Уколовой. Вероятно, она также сохранила хорошие отношения с Филипенко после расставания.

После мероприятия Уколова и Филипенко вместе покинули зал, держась за руки. Информация о том, что актеры находятся в романтических отношениях, появились в марте, когда парочка провела совместный отпуск в Таиланде.

Бывшая девушка Филипенко Тарасова не стала прекращать общение ни с подругой, ни с экс-возлюбленным. Она часто позирует вместе с друзьями на совместных снимках. Также актриса недавно спровоцировала слухи о романе с кинопродюсером.

В ноябре прошлого года Домодедовский суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначили 3 года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.

