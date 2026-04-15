Анастасия Уколова вышла в свет с бывшим возлюбленным Аглаи Тарасовой
Актриса Анастасия Уколова и бывший парень Аглаи Тарасовой Антон Филипенко подтвердили роман, впервые выйдя в свет вместе, сообщает Super.ru.
Пара появилась на премии «Экшн» культурно-благотворительного фонда Action! Светланы Бондарчук. Они сидели вместе с зрительном зале.
При этом рядом с ними находилась Аглая Тарасова, которая дружит с Уколовой. Вероятно, она также сохранила хорошие отношения с Филипенко после расставания.
После мероприятия Уколова и Филипенко вместе покинули зал, держась за руки. Информация о том, что актеры находятся в романтических отношениях, появились в марте, когда парочка провела совместный отпуск в Таиланде.
Бывшая девушка Филипенко Тарасова не стала прекращать общение ни с подругой, ни с экс-возлюбленным. Она часто позирует вместе с друзьями на совместных снимках. Также актриса недавно спровоцировала слухи о романе с кинопродюсером.
В ноябре прошлого года Домодедовский суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Ей назначили 3 года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей.
