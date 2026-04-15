В Нижегородской области остаются затопленными 69 домов

В Нижегородской области подтопленными остаются 12 жилых и 57 дачных домов, а также более 400 участков и несколько мостов. Новых случаев за сутки не зафиксировано, сообщает ИА «Время Н» .

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в зоне подтопления находятся 12 жилых и 57 дачных домов, 442 приусадебных участка, 12 низководных мостов и 10 участков автодорог. Ситуация затрагивает 19 муниципальных образований.

За прошедшие сутки новых подтоплений не произошло. Вода ушла с 801 приусадебного участка, одного жилого дома и двух низководных мостов в восьми муниципалитетах.

«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — добавили в МЧС.

Спасательные службы продолжают мониторинг обстановки в регионе.

