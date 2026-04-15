Опрос: 60% россиян хотят похудеть

60% россиян хотят снизить вес независимо от сезона, при этом только 12% довольны своей физической формой. В опросе приняли участие более 5 тыс. человек из 50 регионов, сообщает пресс-служба ОК.

Соцсеть Одноклассники совместно с проектами Здоровье Mail и Новости Mail выяснили отношение россиян к своей физической форме. 63% считают, что им есть над чем работать, а 25% недовольны фигурой. Почти треть участников заявили о лишнем весе более 10 кг, еще около трети — о 5–10 кг.

Похудеть планируют 60% опрошенных, 24% допускают снижение веса, но не считают его обязательным, 15% устраивает текущая форма. Регулярно занимаются спортом 29%, эпизодически — 36%, редко — 15%, не тренируются вовсе — 20%. Самые популярные виды активности — прогулки и скандинавская ходьба (50%), домашние тренировки (32%) и занятия в зале (21%).

Правильного питания стараются придерживаться 51%, однако позволяют себе послабления. О проблемах с режимом сообщили 22%, не следят за рационом 19%, строго соблюдают принципы здорового питания 7%.

Комплексный подход к похудению выбирают 31%, диету — 28%, только тренировки — 9%, экспресс-методы — 2%.

«Быстрое похудение к лету» может навредить здоровью и часто заканчивается возвратом веса», — предупреждает эксперт Здоровья Mail, эндокринолог и диетолог Мария Елесина.

По ее словам, безопасный темп снижения веса — 0,5–1 кг в неделю. Среди главных препятствий респонденты назвали отсутствие силы воли, сложность диеты, проблемы со здоровьем и нехватку времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.