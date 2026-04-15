Соседка обманула москвича-инвалида и получила квартиру и участки в подарок

Кунцевская межрайонная прокуратура столицы завершила проверку по обращению о нарушении жилищных прав инвалида, который из-за обмана соседки подписал договор дарения на квартиру и участки, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

63-летний горожанин-инвалид был введен в заблуждение. Под предлогом ремонта квартиры мужчина передал по договору дарения квартиру и земельные участки общей стоимостью свыше 7 млн рублей своей соседке.

По результатам проверки прокурор направил в суд иск о признании документа недействительным. Требования удовлетворены в полном объеме.

По инициативе Кунцевской прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На контроле у прокуроров находятся рассмотрение искового заявления о признании договора недействительным, исполнение решения суда, ход расследования дела.

