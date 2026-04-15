Юрист объяснил, как действовать при повреждении авто из-за ямы

Юрист Кристалев — о ямах: нужно вызвать ГАИ и зафиксировать состояние дороги

Юрист Петр Кристалев рассказал, какие действия предпринять, если автомобиль получил повреждения из-за выбоины на дороге. Важно вызвать инспекторов и оформить происшествие, сообщает «Крым 24» .

Если автомобиль пострадал из-за ямы, водителю необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции и зафиксировать ДТП. Инспектор должен составить схему происшествия и отдельный акт о состоянии дорожного покрытия.

По закону выбоина считается опасной, если ее длина превышает 15 см, глубина — более 5 см, а ширина — до 60 см. При таких параметрах отсутствие ограждений или предупреждающего знака «Неровная дорога» является основанием для обращения с претензией.

«Сразу вызывайте ГАИ для фиксации происшествия. Инспектор составит схему ДТП и отдельный акт о состоянии дороги. Постановление об отказе в возбуждении дела подтвердит, что виноват не водитель. Эти документы нужны для страховой и суда», — пояснил юрист.

Кристалев добавил, что ответственность за ненадлежащее состояние дорог чаще всего несет городская администрация.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.