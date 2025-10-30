В Забайкальском крае автокран опрокинулся с дороги: один человек погиб

сегодня в 04:29

В Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием автокрана, сообщили в региональном ГАИ.

По предварительным данным, на 1-м километре автодороги «Явленка-Козлово» 66-летний водитель строительной техники не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель, являвшийся жителем Иркутской области, погиб на месте. Его 45-летний пассажир, житель Красноярского края, был доставлен в Нерчинско-Заводскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

Оба мужчины работали в Забайкальском крае вахтовым методом.