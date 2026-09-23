сегодня в 15:21

В Забайкалье полиция остановила грузовик с тонной мяса без документов

18 сентября 2026 года в поселке Атамановка полиция и Россельхознадзор остановили грузовик с тонной мяса без ветеринарных документов, сообщает «Царьград» .

Грузовик остановили на посту у 15-го километра федеральной трассы А-350 «Чита — Забайкальск». В кузове находились говядина, баранина и козлятина. Мясо везли из села Большевик Ононского муниципального округа в Читу, сообщило управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Без ветеринарных документов инспекторы не смогли установить происхождение мяса, подтвердить его видовую принадлежность и оценить ветеринарно-санитарное состояние. Также они не смогли проверить эпизоотическое благополучие территории, откуда вывезли груз.

Владельцу мяса выдали требование устранить нарушения. К продукции применили предусмотренные законом меры. Перевозчику и продавцам мяса направят предостережения о недопустимости нарушений.

По данным ведомства, с начала 2026 года по 21 сентября его специалисты пресекли незаконную перевозку свыше 30 тонн животноводческой продукции. Россельхознадзор предупредил: перевозка без документов создает риск распространения болезней, общих для людей и животных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.