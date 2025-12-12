В воздухе химический запах: в Орске горит местный завод

сегодня в 11:36

Жители Орска сообщили о крупном пожаре на механическом заводе

Жители Орска сообщают, что на местном механическом заводе произошел крупный пожар. Они публикуют видео, снятые с разных частей города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно, как огромный черный столб дыма поднимается в небо. Таких видео много, все они сняты с разных ракурсов.

Некоторые местные утверждают, что в воздухе стоит сильный химический запах. На одном из видео можно заметить, что улицы заволокло легкой дымкой.

Официальных сообщений от властей или МЧС по поводу происшествия пока не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.