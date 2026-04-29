В Воскресенске росгвардейцы задержали мужчину за избиение сожительницы

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Воскресенске 41-летнего мужчину, который избил сожительницу и угрожал ей убийством. Инцидент произошел в многоквартирном доме на Коломенской улице, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о происшествии в одном из домов на Коломенской улице. Прибывшие на место сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны установили, что во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт.

По данным ведомства, мужчина нанес несколько ударов кулаком по голове 39-летней местной жительнице и угрожал ей расправой. После случившегося он попытался скрыться от правоохранителей и спрятался в шкафу.

Росгвардейцы задержали подозреваемого на месте. Им оказался 41-летний уроженец Луховиц. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.